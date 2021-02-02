İletişim Başkanı Altun: Boğaziçi'nde huzuru temin etmek için gerekeni yapacağız
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İletişim Başkanı Altun: Boğaziçi'nde huzuru temin etmek için gerekeni yapacağız

02.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:45
İletişim Başkanı Altun: Boğaziçi'nde huzuru temin etmek için gerekeni yapacağız

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili, "Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili, "Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir. Kurtarılmış bölge değildir. Huzur ve düzeni temin etmek için gerekeni yapacağız" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili açıklama yaptı. Paylaşımında, eylemde gözaltına alınan 108 kişiden sadece 7'sinin üniversite öğrencisi olduğuna dair habere de yer veren Altun, "Tabloda duruşumuz da net. Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir. Kurtarılmış bölge değildir. Bir üniversitenin üç başarı kriteri vardır; araştırma, eğitim ve topluma hizmet. Bunun için gereken kaynağı sağlamaya devam edecek, huzur ve düzeni temin etmek için gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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