İletişim Başkanı Altun: 'Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır' sözü açık bir itiraftır
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İletişim Başkanı Altun: 'Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır' sözü açık bir itiraftır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır.' demek, açık bir itiraftır, milletimiz bunun hesabını soracaktır." ifadelerini kullandı.

02.03.2020 00:09 | Son Güncelleme: 02.03.2020 00:09
İletişim Başkanı Altun: 'Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır' sözü açık bir itiraftır

İletişim Başkanı , CHP Genel Başkanı 'nun "Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak" sözlerine yanıt verdi.


Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Bizim iktidarımızda şehitler tepesi boş kalacaktır.' demek, açık bir itiraftır, milletimiz bunun hesabını soracaktır." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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