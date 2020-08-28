İletişim Başkanı Altun: "Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları... İletişim Başkanı Altun: "Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir.

İletişim Başkanı Altun: "Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir. Söz konusu kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir." - ANKARA Kaynak: İHA