İletişim Başkanı Altun: Biden'ın sözlerine muhalefet hala net bir cevap veremedi
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İletişim Başkanı Altun: Biden'ın sözlerine muhalefet hala net bir cevap veremedi

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Biden'ın 'muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi" dedi.

İletişim Başkanı Altun: Biden'ın sözlerine muhalefet hala net bir cevap veremedi
18.08.2020 13:31 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:10

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Biden'ın 'muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi" dedi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Altun, "Biden'ın 'muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan '7 ay niye beklediniz' diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?" ifadelerini kullandı.

 


Kaynak: DHA

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