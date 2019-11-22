İletişim Başkanı Altun, başörtülülere yönelik saldırıları kınadı
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İletişim Başkanı Altun, başörtülülere yönelik saldırıları kınadı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşen başörtülülere yönelik saldırıları kınadı.

22.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:18
İletişim Başkanı Altun, başörtülülere yönelik saldırıları kınadı

İletişim Başkanı , dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşen başörtülülere yönelik saldırıları kınadı.

hesabından İngilizce paylaşımda bulunan Altun, "Başörtülü ya da herhangi bir dini kıyafet giyen kadınlara saldırmak, 'de, Avustralya'da ya da dünyanın neresinde olursa olsun, kınanması gereken bir durumdur. Bu tür nefret eylemlerini kınıyoruz. Bütün dinlerin mensupları, inançlarının gerekliliklerini özgürce ve barış içerisinde yerine getirebilmelidir. Tüm devletlerin de bu doğrultuda adımlar atması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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