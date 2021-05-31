İletişim Başkanı Altun, Basketbol THY Avrupa Ligi Şampiyonu Anadolu Efes'i Tebrik Etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Basketbol THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Basketbol THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti.
İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Euroleague şampiyonu milli gururumuz Anadolu Efes, Avrupa'nın en büyüğü. Tebrikler. " ifadelerini kullandı.
Kaynak: Habermetre