İletişim Başkanı Altun, Basketbol THY Avrupa Ligi Şampiyonu Anadolu Efes'i Tebrik Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İletişim Başkanı Altun, Basketbol THY Avrupa Ligi Şampiyonu Anadolu Efes'i Tebrik Etti

İletişim Başkanı Altun, Basketbol THY Avrupa Ligi Şampiyonu Anadolu Efes'i Tebrik Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Basketbol THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Basketbol THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Euroleague şampiyonu milli gururumuz Anadolu Efes, Avrupa'nın en büyüğü. Tebrikler. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Süleyman Soylu Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Beren Saat Seda Sayan Burak Sergen Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Enes Ünal Roland Garros Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İletişim Başkanı Altun, Basketbol THY Avrupa Ligi Şampiyonu Anadolu Efes'i Tebrik Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 17:47:42. #1.16#

title