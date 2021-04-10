İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile görüştü
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İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Enformasyon ve Medyadan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev ve Türk...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Enformasyon ve Medyadan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Enformasyon ve Medyadan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. İletişim Başkanı Altun, toplantı öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Altun'un konuşma yapacağı toplantıya Kazakistan Bilgi ve Sosyal Gelişim Bakan Yardımcısı Askhat Oralov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Bakanı Kairat İmanaliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Enfarmasyon ve Kitlesel İletişim Ajansı Başkanı Asadjon Hodjayev başta olmak üzere üye ülkelerin, ulusal televizyon kanallarının temsilcileri, haber ajansları ve ilgili kamu kurumlarından yetkililer katılacak. - BAKÜ

İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile görüştü
İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile görüştü
İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile görüştü
İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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