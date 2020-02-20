20.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:46

İletişim Başkanı Altun: "Avrupa'da maalesef sıklıkla karşılaştığımız ırkçılık temelli bu şiddet sarmalının son bulmasını temenni ediyor, Hanau saldırısına dair soruşturmanın titizlikle gerçekleştirilmesini ve saldırının tüm faillerinin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA