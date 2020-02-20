İletişim Başkanı Altun: "Avrupa'da maalesef sıklıkla karşılaştığımız ırkçılık temelli bu şiddet...
İletişim Başkanı Altun: "Avrupa'da maalesef sıklıkla karşılaştığımız ırkçılık temelli bu şiddet sarmalının son bulmasını temenni ediyor, Hanau saldırısına dair soruşturmanın titizlikle gerçekleştirilmesini ve saldırının tüm faillerinin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz.
20.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:46
İletişim Başkanı Altun: "Avrupa'da maalesef sıklıkla karşılaştığımız ırkçılık temelli bu şiddet sarmalının son bulmasını temenni ediyor, Hanau saldırısına dair soruşturmanın titizlikle gerçekleştirilmesini ve saldırının tüm faillerinin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA