İletişim Başkanı Altun:  Avrupa çifte standartlarını bırakmalı

06.02.2020 19:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:04

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Avrupa yıllardır PKK'nın terör faaliyetlerine göz yumuyor. Şimdi daha da ileri giderek PKK/YPG'li teröristleri Avrupa Parlamentosu'nda ağırlıyorlar. Eğer Avrupa, terörist olarak kabul edilen bu örgütü ve onun faaliyetlerini durdurmayacaksa, ortak güvenlikten nasıl söz edebiliriz?" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK'nın çok uzun zamandır Avrupa topraklarında örgüte eleman temin edip, para topladığını, teşkilatlandığını ve propaganda yürüttüğünü söyledi. Altun, "Türkiye'yi insan hakları konusunda haksız şekilde itham etmekte bir saniyeyi bile kaçırmayan Avrupalılar, teröristlere karşı gerçekten adım atma konusunda sessizlik içindeler. PKK'lı teröristler, ifade özgürlüğü kisvesi altında Avrupa'yı ülkemize yönelik saldırı planlama alanı olarak kullanıyor. Avrupa çifte standartlarını bırakmalı ve gerçekten ortak bölgesel güvenliği önemsediğini göstermelidir. Artık yeter" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA