İletişim Başkanı Altun: "Antifa'nın gerçek yüzünü gördük"
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İletişim Başkanı Altun: "Antifa'nın gerçek yüzünü gördük"

NEW Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya...

İletişim Başkanı Altun:
06.06.2020 23:13 | Son Güncelleme: 07.06.2020 00:12

NEW Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, Antifa'nın "ABD genelinde şiddetli protestolara karıştığını" belirterek, video mesajlı paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, paylaşımında "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." değerlendirmesini yaptı.

Videoda da "Antifa ile PKK/YPG arasındaki ilişkiye" değinildi.

Antifa'nın barışçıl gösterilerden çıkar sağlamak için kaos çıkardığından bahsedilen videoda, Ankara'nın "radikal sol" ve "anarşist" olarak bilinen bu örgütün NATO müttefiki ABD'deki "yıkıcı eylemlerinden" ve "Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütleriyle bağlantısından" büyük endişe duyduğuna işaret edildi.

Antifa'nın, PKK ile aynı ideolojiyi paylaştığı vurgulanan videoda, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin ise çok sayıda Antifa üyesini eğittiği belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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