İletişim Başkanı Altun ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
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İletişim Başkanı Altun ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanı Altun ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
03.06.2020 21:49 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:49

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile telefonda görüştü. Görüşmede TRT World başta olmak üzere Türkiye medya kuruluşlarının çalışanlarına yönelik saldırılarla ilgili endişeleri paylaşıldı. ABD yönetiminin yaşanan hadiselerden üzüntü duyduğu ve konunun takipçisi olacağına dair güvence alındığı bildirildi. İletişim Başkanı Altun, demokrasilerde barışçıl protestonun meşru bir hak, şiddetin ise her zaman gayrimeşru olduğunu yeniden teyit ederek ABD'de yaşanan şiddet olaylarına hem FETÖ'nün hem de Suriye PKK-YPG terör örgütüyle birlikte hareket eden ANTİFA adlı grubun destek verdiğinin altını çizdi. Türkiye'nin, daha önce çeşitli vesilelerle FETÖ ve PKK/YPG terör örgütleri konusunda dostane şekilde uyardığını ve NATO müttefik ABD ile tüm terör örgütleriyle mücadele noktasında yakın iş birliği sürdürüldüğü ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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