İletişim Başkanı Altun: "35 ilimizde 129 yangının 122'si kontrol altına alınmıştır"
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İletişim Başkanı Altun: "35 ilimizde 129 yangının 122'si kontrol altına alınmıştır"

İletişim Başkanı Altun: '35 ilimizde 129 yangının 122'si kontrol altına alınmıştır'
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "35 ilimizde 129 yangının 122'si kontrol altına alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "35 ilimizde 129 yangının 122'si kontrol altına alınmıştır. " ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarıyla devletin tüm imkanları seferber edilerek mücadelenin sürdürüldüğünü belirtti.

"35 ilimizde 129 yangının 122'si kontrol altına alınmıştır. " bilgisini veren Altun, şunları kaydetti:

"İyi niyetli her yardım ve katkı milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu akşam itibariyle yurt dışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır. Türkiyemiz güçlüdür. Devletimiz dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yitirdiğimiz canlar dışında bütün kayıplarımızı telafi edecek, içimizi yakan bu ateşi söndüreceğiz. Şu anda sosyal iletişim platformlarında, anlık mesajlaşma gruplarında, forumlarda yayılan bilgilerin büyük çoğunluğu yalan haberdir. Bugün böyle bir doğal afet durumunda dahi bu türden yalanları yayanların tuzağına düşmeyelim. Lütfen resmi mercilerin açıklamalarına itimat edelim. "

Kaynak: Habermetre

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