İletişim Başkanı Altun: 183 yangının 167'si kontrol altına alındı
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İletişim Başkanı Altun: 183 yangının 167'si kontrol altına alındı

İletişim Başkanı Altun: 183 yangının 167'si kontrol altına alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, 40 ilde çıkan 183 yangının 167'sinin kontrol altına alındığını, 16 yangının ise devam ettiğini açıkladı.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, 40 ilde çıkan 183 yangının 167'sinin kontrol altına alındığını, 16 yangının ise devam ettiğini açıkladı.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Altun, "Devletimizin ilgili tüm kurumları büyük bir özveriyle yangınla mücadele ediyor. 40 ilimizde çıkan 183 yangının 167'si kontrol altına alındı" dedi.Altun'un paylaştığı görselde, saat 16.30 itibarıyla 7 ilde 16 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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