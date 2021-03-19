İletişim Başkanı Altun: 15 Temmuz anma programlarımızın sloganını 'Türkiye Geçilmez' olarak belirledik
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İletişim Başkanı Altun: 15 Temmuz anma programlarımızın sloganını 'Türkiye Geçilmez' olarak belirledik

19.03.2021 10:48 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:09
İletişim Başkanı Altun: 15 Temmuz anma programlarımızın sloganını 'Türkiye Geçilmez' olarak belirledik

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz anma programlarının sloganını, 'Türkiye Geçilmez' olarak belirlediklerini açıkladı.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz anma programlarının sloganını, 'Türkiye Geçilmez' olarak belirlediklerini açıkladı.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bin yıldır vatan kıldığımız bu aziz topraklar birliğimizin ve dirliğimizin teminatıdır. Şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek topraklar, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, 15 Temmuz'da geçilemeyen iman dolu sinelerin otağıdır. Aziz milletimizin birliğinin, Türkiyemizin güçlenmesinin, her alanda yakaladığımız gelişmenin, çizdiğimiz gelecek vizyonunun ve dünya mazlumlarına uzanan şefkat elimizin daha da perçinlenmesi adına canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatıraları için bu sene 15 Temmuz Anma Programlarımızın sloganını; 'Türkiye Geçilmez' olarak belirledik" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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