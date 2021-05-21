İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi sosyal medyada tartışma konusu oldu
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İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi sosyal medyada tartışma konusu oldu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdiği video gündem yarattı. İsrail'in Kasım 2012'de iki gün üst üste Gazze'de medya binalarını bombaladığını hatırlatan Özdemir, saldırılarla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmamasına tepki gösterdi. Açıklamaları İngilizce olarak yapan Özdemir'in konuşmasının akıcı olmaması ve aksanı sosyal medyada tartışma yarattı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tüm dünyanın büyük tepkisini çekerken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Twitter hesabından paylaştığı videoyla İsrail'in Kasım 2012'de iki gün üst üste Gazze'deki medya binalarını bombaladığını ancak konuyla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmadığının altını çizdi.

"CEZASIZLIK MEDYAYA YÖNELİK SALDIRILARI TEŞVİK EDİYOR"

Videoda tepkisini İngilizce olarak dile getiren Özdemir, "Kayıtlara geçmesi için söylemek isterim ki, bu ilk kez olmuyordu. 2012 yılı Kasım ayında İsrail, Gazze'de başka bir medya binasını ardı ardına iki gün bombaladı. Hiçbir tepki verilmedi. Soruşturma açılmadı. Hesap sorulmadı. Nitekim İsrail insanların bu tür olayları unutmaya meyilli olmalarına güveniyor. Bu cezasızlık medyaya yönelik benzer saldırıları kolaylaştırıyor ve teşvik ediyor. Birçok gazeteci sahada gelişmeleri görüntülemeye çalışırken hayatını tehlike atıyor ve sıklıkla İsrail ordusunun hedefi haline geliyor. 2018 yılında üzerlerinde 'Basın' yazılı yelekleri ve kaskları olmasına rağmen 2 gazeteci öldürüldü ve birçoğu yaralandı" ifadelerini kullandı.

KONUŞMANIN AKICILIĞI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İsrail'e tepkisini İngilizce olarak dile getirdiği videodaki konuşmasının akıcı olmaması ve aksanı ise sosyal medyada tartışma konusu oldu.

İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi sosyal medyada tartışma konusu oldu
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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