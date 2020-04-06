İleri yaşlarda D vitamini zırhını üzerinizden eksik etmeyin Koronavirüs tehdidine karşı risk grubunda olan ileri yaştaki insanların bağışıklığını koruması için D vitamini, vazgeçilmez bir kalkan görevi görüyor.

Koronavirüs salgınının yarattığı tedirginlik ve özellikle ileri yaşlardaki insanları daha çok etkilediği gerçeği, risk grubundaki bireyleri bağışıklık sistemini korumak için ek önlemler almaya yönlendiriyor. Uzmanlar da koronavirüse karşı mücadelede bağışıklık artıran besinlerin daha sık tüketilmesine yönelik tavsiyelerde bulunuyor. Güçlü bir bağışıklığın olmazsa olmazı "D Vitamini" ihtiyacının ise güneş ışığından yeterince yararlanamadığımız bu günlerde nasıl karşılanacağı sorusunun yanıtı, pek çok insan için belirsizliğini koruyor. D vitamininin vücuttaki eksikliği, özellikle yaşlı bireylerde kemik erimesi olarak bilinen osteoporoza, kırıklara ve düşmelere de yol açıyor.

Kalsiyum vücudumuza D vitamini ile tutunuyor

D vitamini süt, yoğurt ve peynir gibi besinlerde bolca bulunan kalsiyumun, vücuttaki emilimi için adeta bir köprü görevi üstleniyor. Diğer bir deyişle kalsiyumu kemiklere D vitamini yerleştiriyor. Protein ve kalsiyum deposu peynir, kemik sağlığının korunmasında en etkili besin olarak ortaya çıkıyor. Özellikle yaşlı bireylerin, hem bağışıklıklarının güçlenmesi hem de kalsiyum emiliminin sağlanması için, az tuzlu ve D vitamini ile zenginleştirilmiş özel peynirlere yönelmeleri tavsiye ediliyor.

Kaynak: Bültenler