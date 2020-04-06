İleri yaşlarda D vitamini zırhını eksik etmeyin
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Muratbey, Güncel

İleri yaşlarda D vitamini zırhını eksik etmeyin

Yeni tip korona virüs tehdidine karşı risk grubunda olan ileri yaştaki insanların bağışıklığını koruması için D vitamini önem arz ediyor.

06.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:59
İleri yaşlarda D vitamini zırhını eksik etmeyin

Yeni tip korona virüs tehdidine karşı risk grubunda olan ileri yaştaki insanların bağışıklığını koruması için D vitamini önem arz ediyor. Bu kapsamda süt, yoğurt ve peynir gibi D vitamini zengini ürünler de öne çıkıyor.

Yeni tip koronavirüs salgınının oluşturduğu tedirginlik ve özellikle ileri yaşlardaki insanları daha çok etkilediğinin belirtilmesi, risk grubundaki bireyleri bağışıklık sistemini korumak için ek önlemler almaya yönlendiriyor. Uzmanlar da yeni tip korona virüse karşı mücadelede bağışıklık artıran besinlerin daha sık tüketilmesine yönelik tavsiyelerde bulunuyor. Güçlü bir bağışıklığın olmazsa olmazı olarak ifade edilen "D Vitamini" ihtiyacı güneş ışığından yeterince yararlanılamayan bu günlerde çeşitli besinlerden karşılanmaya çalışılıyor. Öte yandan D vitamininin vücuttaki eksikliği, özellikle yaşlı bireylerde kemik erimesi olarak bilinen osteoporoza, kırıklara ve düşmelere de yol açıyor.

Kalsiyum vücuda D vitamini ile tutunuyor

D vitamini süt, yoğurt ve peynir gibi besinlerde bolca bulunan kalsiyumun, vücuttaki emilimi için adeta bir köprü görevi üstleniyor. Diğer bir deyişle kalsiyumu kemiklere D vitamini yerleştirdiği belirtiliyor. Protein ve kalsiyum deposu peynir, kemik sağlığının korunmasında en etkili besinlerden biri olarak ortaya çıkıyor. Özellikle yaşlı bireylerin, hem bağışıklıklarının güçlenmesi hem de kalsiyum emiliminin sağlanması için, az tuzlu ve D vitamini ile zenginleştirilmiş özel peynirlere yöneldiği ifade ediliyor.

Muratbey D vitaminini en zengin haliyle sofranıza getiriyor

Muratbey'in D vitamini ile zenginleştirilmiş; kalsiyum, protein ve fosfor yönünden güçlü "Muratbey Plus " peynirleri sosyal karantina döneminde özellikle ileri yaşlardaki vatandaşlar için dikkat çekiyor. Muratbey Plus ürünlerinin 100 gramında 5 mcg D vitamini bulunuyor. Muratbey Burgu Plus, Taze Beyaz Plus ve Taze kaşar Plus peynirlerinin sadece 100 gramı, Sağlık Bakanlığı Türkiye Beslenme Rehberine (TÜBER) göre 2 yaş üstündeki tüm bireylerin günlük D vitamini gereksiniminin yüzde 33'ünü karşılıyor. ABD gıda yönetmeliği FDA'ya göre de "Mükemmel D vitamini kaynağı" olarak tanımlanan Muratbey Plus peynirleri bu süreçte ihtiyaç duyulan vitamin takviyesini de sağlamış oluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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