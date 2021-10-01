İleri Yaş Eğitim ve Sanat Atölyesi Açılışı - Haberler
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İleri Yaş Eğitim ve Sanat Atölyesi Açılışı

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İleri Yaş Eğitim ve Sanat Atölyesi Açılışı

İleri Yaş Eğitim ve Sanat Atölyesi AçılışıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın yaşlı destek programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından yapılan İleri Yaş Eğitim ve Sanat Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - İleri Yaş Eğitim ve Sanat Atölyesi AçılışıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın yaşlı destek programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından yapılan İleri Yaş Eğitim ve Sanat Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarımız katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Bugün hizmetlerimize bir yenisini daha ekleyerek, büyüklerimize yönelik tasarladığımız ileri yaş atölyelerimizin açılışını yapmak üzere bir aradayız. İnanıyorum ki ileri yaş atölyelerimizde çini, seramik, resim, müzik ve akıl oyunları gibi alanlarda yaşlı hemşehrilerimiz deneyimli hocalar eşliğinde güzel eserlere imza atacaklardır. Atölyelerimizin hayırlı olmasını diliyor, hepinize sağlıklı huzurlu uzun ömürler diliyorum" dedi. Vali Coşkun ise "Bugün pek çok açıdan anlam yüklü bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bugünkü etkinliğimizi ve bundan önce gerçekleştirdiğimiz tüm projeleri, Kahramanmaraş'ın yaşlılarına vefasını ortaya koymak açısından önemli buluyorum. Hayatımızın içindeki kıymetlerini her zaman korumaya ve gözetmeye devam edeceğiz. Bu projede emeği geçen herkese ve bu atölyeleri açan Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. Müzik dinletisi ile devam eden programda, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Coşkun, Başkan Hayrettin Güngör ve beraberlerindeki heyet, ileri yaş bilim ve sanat atölyelerini gezdiler. Kıymetli büyüklerimiz ve eğitmenlerle de bir süre sohbet eden Vali Coşkun, atölyelerin ileri yaş grubu vatandaşlarımızın istifade etmesi açısından önemli bir alan olduğunu ifade etti.

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Haber: İleri Yaş Eğitim ve Sanat Atölyesi Açılışı - Haberler
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