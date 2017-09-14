İleri Teknoloji Ürünleri Sporda Fark Yaratıyor!

Spor yapmak toplum sağlığını etkiliyor. Obezite başta olmak üzere buna bağlı pek çok sağlık problemi spor yaparak önlemek mümkün. İleri teknoloji ürünleri ise spor yapanların motivasyonu yükseltiyor ve bireyleri spor yapmaya teşvik ediyor.

Spor ve Aktif Yaşam Fuarı geçen sene olduğu gibi bu yıl da önemli iş birliklerinin önünü açmayı, hedefliyor.

Master Trainer Kenneth Mose ve Team Matrix Turkey fuar boyunca katılımcılarla buluşacak…

Federasyonlar ile spor kulüplerinin de çeşitli aktivitelerle yer alacağı fuarda, yeni nesil spor ekipman, donanımları ile Trainer Kenneth Mose ve Team Matrix, Hall 12, Stand 1248'de spor severler ile buluşacak.

Uluslararası arenanın en önemli aktörlerinin yer aldığı ve çok geniş bir katılımcı profili bulunan fuar, marka ve katılımcılara sağladığı olanaklarla oldukça avantajlı fırsatlar yaratıyor. Özellikle lansmanı yapılacak olan "Training System", yenilikçi ekipmanlarından oluşan ve kullanıcılarına eşsiz grup antrenman tecrübesi sunan bir sistem. Sistem sadece bir ürün olmayıp, işletme sahiplerine ve eğitmenlere sunduğu birçok avantaj ve eğitimleri ile bir program olma özelliği gösteriyor. Orijinal MX4, Cardio-Power-Strength-Endurance olmak üzere 4 ana antrenman programını içeriyor. Fuar boyunca, yenilikçi, ileri teknoloji ekipmanları denenebilecek ve grup antrenmanlara yönelik yeni trendlerle ilgili bilgi alınabilecek. Ayrıca Master Trainer Kenneth Mose ve Team Matrix Turkey showları ve ürün demoları ile hem standa, hem de ana sahnede olacak.

"AMACIMIZ HEDEF KİTLEMİZE DOĞRUDAN DOKUNABİLMEK"

Matrix Türkiye Distribütörü olan Ender Spor'un Fitness Grup Müdürü Yakup Çam; "Öncelikle böylesine prestijli ve uluslararası boyutta bir organizasyonun parçası olduğumuz için mutluyuz. Dünya'nın en önemli markalarını, kulüplerini ve spor severleri bir araya getiren bu fuar hem distribütörlüğünü üstlendiğimiz marka hem de ülkemizin spor pazarı için oldukça önemli bir adım. Bizim amacımız kalite ve teknolojiyi entegre ettiğimiz fitness ürünleriyle doğru bir hedef kitleye ulaşmak. Bu fuar ile bu hedefe ulaşmayı ve ziyaretçilerimize doğrudan dokunabilmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Yurt içinden olduğu kadar yurt dışından gelecek olan 65 bin üzerinde katılımcıyla sektörün kalbinin atacağı fuar, çeşitli aktivitelere de ev sahipliği yapacak.