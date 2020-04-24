İleri evre böbrek hastalarına "oruç tutmayın" önerisi
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Düzce Üniversitesi, Güncel, Haber

İleri evre böbrek hastalarına "oruç tutmayın" önerisi

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Öneç, orta ve ileri evre böbrek hastalarının oruç tutmalarını önermediklerini bildirdi.

24.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:33
İleri evre böbrek hastalarına 'oruç tutmayın' önerisi

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Öneç, orta ve ileri evre böbrek hastalarının oruç tutmalarını önermediklerini bildirdi.

Öneç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kronik böbrek hastalarının içinden geçilen salgın döneminde ve ramazan ayında sağlıklarını dikkat etmesi gereken hassas gruplar içinde yer aldığını belirtti.

Böbrek hastalığının tek bir hasta grubundan oluşmadığını, bunların bir kısmının diyalize giren hastalar bir kısmının da diyaliz olmadan hayatlarını idame ettiren hastalardan oluştuğunu vurgulayarak, "Diyalize giren hastalar en büyük risk gruplarımızdır. Böbrek hastalarının beslenmeleri, diyetleri, kullandıkları ilaçların düzenli alınması bu hastaların hayatlarını idame ettirmeleri için son derece önemlidir." dedi.

Evre-1 denilen erken dönem böbrek hastalarının az ilaç kullandıkları için ramazan ayını mutlaka hekime danışarak geçirmesi gerektiğini ifade eden Öneç, şöyle konuştu:

"Bu hastaların oruç tutup tutmayacağına hekimlerin hasta ile birebir değerlendirerek karar verilmesi gerekiyor ama Evre-2 dediğimiz orta dönem ve Evre-3 dediğimiz ileri dönem hastalarının ramazan ayı boyunca oruç tutmalarını önermiyoruz çünkü sıvı alımlarının uzun süre kesilmesi bu hastalarda böbrek yetmezliğinin maalesef ilerlemesine sebep oluyor. Bu evredeki hastalarımız çoklu ilaç kullanıyorlar. İlaçlarının gün içerisinde düzenli alınması da son derece önemli oluyor. Oruç tuttukları zaman ilaç saatleri çok değiştiği için hastalarımız ortalama 7-10 gün sonra bir takım problemler yaşamaya başlıyorlar. O yüzden orta ve ileri evre böbrek yetmezliği olan hastalara oruç tutmayı önermiyoruz."

"İzolasyon şartlarına uymalarını ve evden çıkmamalarını istiyoruz"

Böbrek hastalarının vücut bağışıklık sistemlerinin çok düşük olması nedeniyle koronavirüs salgınında risk grubu içerisinde yer aldığını anımsatan Öneç, bu hastaların mutlaka izolasyon şartlarına uymalarını ve evden çıkmamalarını istediklerini bildirdi.

Bu süreçte diyaliz öncesi hastalar ve diyaliz hastalarında hareket kısıtlılığından kilo alma riskiyle karşı karşıya kalındığına dikkati çeken Öneç, şunları söyledi:

"Bu nedenle hastalarımızda diyetlerine uyum daha fazla olmalı. Evde oturduklarında daha fazla bir şey tüketmek isteyebiliyorlar. Diyetlerinin dışına çıkmamaları noktasında sıklıkla uyarıyoruz. Özellikle tuz konusuna dikkat etmeliler. Evde otururken can sıkıntısından kuruyemiş gibi atıştırmalardan kesinlikle uzak durmalılar. Bizim için en büyük risklerden biri hastaların diyetini bozması."

İleri evre böbrek hastalarına 'oruç tutmayın' önerisi

Kaynak: AA

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