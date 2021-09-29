'İleri Dönüşüm Heykel Sergisi' Zorlu Center'da açıldı - Haberler
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"İleri Dönüşüm Heykel Sergisi" Zorlu Center'da açıldı

AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Kültür Sanat

Zorlu Center, 6 sanatçının dönüştürülebilir malzemelerden hazırladığı heykellerden oluşan "İleri Dönüşüm Heykel Sergisi"ni, sanatseverlerle buluşturdu.

Zorlu Center, 6 sanatçının dönüştürülebilir malzemelerden hazırladığı heykellerden oluşan "İleri Dönüşüm Heykel Sergisi"ni, sanatseverlerle buluşturdu.

İSD-ART küratörlüğünde gerçekleşen sergi, Zorlu Center Meydan ve Boğaz katında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sürdürülebilirlik kavramının önemini vurgulamak amacıyla hayata geçirilen sergide Adnan Ceylan, Cem Özkan, Özge Günaydın, Taylan Türkmen, Ali Abayoğlu ve Zeynep Koçan'ın toplam 30 eseri yer alıyor.

Sergi, 30 Ekim'e kadar görülebilecek.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'İleri Dönüşüm Heykel Sergisi' Zorlu Center'da açıldı - Haberler
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