İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 1 milyon kişinin atık suyunu temizleyecek olan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin tamamlandığını belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 1 milyon kişinin atık suyunu temizleyecek olan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin tamamlandığını belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak ve Müslüm Yüksel, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ile arıtma tesisine giderek incelemelerde bulundu.

Şahin, 120 milyon liralık dev projenin tamamlandığını, haziran ayında çiftçilerin temiz su ile sulama yapabileceğini kaydetti.

120 dönüme kurulan ve AB standartlarına uygun projelendirilen arıtma tesisinde 200 bin metreküplük kapasitesiyle 1 milyon kişinin atık suyunun arıtılacağını aktaran Şahin, İller Bankası, GASKİ ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansının ortak yürüttüğü projenin çevreciliği ile de öne çıktığını belirtti.

Şehirdeki atıksuyu toplayıp arıttıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği standartlarına uygun şartlarda azot ve fosfor giderimlerini yaparak, mevcut deşarj noktası olan Oğuzeli Sacır Deresi'nin temiz akmasının sağlanacağını ifade eden Şahin, derede biyolojik yaşamın yeniden başlayacağını, kullandığı ileri teknoloji sayesinde enerji tasarrufu sağlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA