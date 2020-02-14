İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi su almaya başladı

14.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:05

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), bölgenin en büyük atık su tesisi olan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne su almaya başladı. 1 milyon kişinin atık suyunu temizleyecek yeni tesis, Sacır Deresi'nin temiz akmasını sağlayacak.



Yaşanan göçler ve güçlü sanayisi nedeniyle hızlı bir nüfus artışı yaşanan Gazi şehirde, mevcut atık su arıtma tesislerinin ağırlaşan yükü kaldıramamasından dolayı çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, bölgenin en büyüğü niteliğindeki "İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi"'nin inşaatını tamamladı, su alımına başladı. 2 milyon nüfuslu gazi şehrin alt yapısına ilişkin birçok başarılı projeye imza atan GASKİ, 120 dönüme kurulan ve Avrupa Birliği standartlarına uygun projelendirilen arıtma tesisinde 200 bin metreküplük atıksuyu arıtacak. İller Bankası, GASKİ ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA)'nın ortak yürüttüğü 100 milyon TL'lik proje, 1 milyon kişinin atık suyunu temizleyecek, kısa zamanda tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak.



Sacır Deresi artık temiz akacak



Çevreci kimliğiyle de ön plana çıkan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, şehirdeki atık suyu toplayıp arıttıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" standartlarına uygun şartlarda azot ve fosfor giderimlerini yaparak derelere deşarj edilebilir duruma getirecek. Mevcut deşarj noktası olan Oğuzeli'nde bulanan Sacır Deresi'nin temiz akmasını sağlayacak. Biyolojik yaşamın canlanacağı derede yaşam yeniden başlayacak. Ayrıca kullandığı ileri teknoloji sayesinde enerji tasarrufu sağlayacak.



"Tesisle beraber arıtma oranı yüzde yüze çıkacak"



Tesisin su almaya başlamasının büyük bir altyapı çalışmasının sonucunda başarıldığını ifade eden GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, projenin canlı hayatının sürdürebilirliği özelliğinden bahsederek, "Arıtma tesisimiz Avrupa Birliği müktesebatına uygun, azot, fosfor giderimi olan ileri biyolojik bir tesis. 200 bin metreküp arıtma kapasitesi mevcut. Bizim Japonya Kalkınma Ajansı ve İller Bankası'yla ortak yürüttüğümüz bir projeydi. Proje aşağı yukarı tamamlandı. Bu ayın başında su almaya başladık. Bu özellikle Oğuzeli Bölgesi'ndeki Sacır Deresi'nin temiz akması demek. Kısa zaman içerisinde tam kapasite arıtma çalışacak. Tesisle beraber hem kanalizasyonda arıtma oranı yüzde yüze çıkacak hem de Sacır'daki kirlilik tamamen ortadan kalkacak. Atık Su arıtma tesisi bakımından Türkiye'de devam eden en büyük arıtma tesisi projelerinden birsiydi. Önümüzdeki günlerde büyük bir açılış töreni planlıyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA