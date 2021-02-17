İLEDAK üyeleri, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde akreditasyon süreci toplantısına katıldı

İletişim alanındaki programların akreditasyon sürecini yürüten İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) üyeleri, Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi Reklamcılık ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinde değerlendirme toplantısına katıldı.

EÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, çevrim içi yapılan toplantıya, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, İLEDAK Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz'in yanı sıra, bölüm başkanları, İLEDAK üyeleri, akademisyenler ve paydaş birimlerinden görevliler katıldı.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinin değerlendirmeye alındığı ziyarette İLEDAK ekibi, üniversitenin, fakültenin ve bölümlerin teknik ve laboratuvar altyapı olanakları, akademik ve idari gücü ile ilgili bilgiler aldı.

Rektör Budak: "Uluslararası arenada katkı sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, gazetecilik ile radyo, televizyon ve sinema bölümlerinin akredite olmasının ardından reklamcılık ile halkla İlişkiler ve tanıtım bölümlerinin de eğitim kalitelerini tescillemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında İLEDAK ekibini ağırladıklarını kaydetti.

Kalite ve akreditasyon parametresi altında pek çok önemli uygulamayı üniversiteye kazandırdıkları bilgisini veren Budak, "Özellikle eğitim ve araştırma faaliyetlerimizde kalite ve akreditasyonu hedefledik ve tüm birimlerimizi bu hedef doğrultusunda motive etmeye özen gösterdik. Bugün rahatlıkla dile getirebilirim ki Ege Üniversitesinde kalite kavramı bir kurum kültürü olarak yerleşti. Akademik birimlerimizin akredite olmaları Ege Üniversitesinin marka değerine hem ulusal hem de uluslararası arenada katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Dekan Prof. Dr. Dilek Takımcı ise iletişim eğitiminin kalitesini yükseltmek için çalışmalarını sürdüreceklerine işaret ederek, fakülteyi daha ileri noktalara taşıyacaklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz