İldem'de arabalı sinema keyfi Melikgazi Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlenen arabalı sinema günleri yoğun ilgi gördü.

Melikgazi Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlenen arabalı sinema günleri yoğun ilgi gördü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğin gerçekleştirildiği alanı dolduran araçlar içerisindeki vatandaşlar "Şampiyon" filmini izledi.

İldem Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında gerçekleştirilen etkinliğe araçları ile gelen vatandaşlar kurulan dev ekranın önüne araçlarını park ederek Türk sinemasının sevilen filmlerini izliyor.

Filmlerin seslerinin kapalı devre radyo sistemi ile dinlenebildiği etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara Melikgazi Belediyesi tarafından patlamış mısır, çay ve dondurma ikramında bulunuldu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, büyük ilgi gören açık hava arabalı sinema etkinliğinin yeni filmlerle süreceğini belirtti.

Kaynak: AA