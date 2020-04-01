İlçeyi traktörlerle dezenfekte ettiler Bursa'nın Gürsu ilçesinde belediye ve mahalle muhtarları iş birliğinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde belediye ve mahalle muhtarları iş birliğinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Gürsu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 mahalle muhtarı, dezenfeksiyon çalışmalarına kendi traktörleriyle katılarak destek verdi.

Muhtarlar, Gürsu Belediyesince temin edilen dezenfektan ilaçlarını traktörlerinin arkasına taktıkları tankerlere doldurarak cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, koronavirüs salgınını sona erdirmek için millet olarak, birlik ruhuyla mücadele ettiklerini belirterek, "Devletimizin milletimize en yakın eli olan muhtarlarımız da üstlendikleri sorumluluk bilinciyle hepimiz için traktörlerini alarak ilçemizdeki dezenfekte çalışmalarımıza destek oldu. Her birine duyarlılıkları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA