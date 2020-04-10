İlçeyi şaşırtan görüntü... Dolu yağışı Gölbaşı'nı beyaza bürüdü İlçeyi şaşırtan görüntü.

İlçeyi şaşırtan görüntü... Dolu yağışı Gölbaşı'nı beyaza bürüdü

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sağanak şekilde yağan dolu kenti beyaza bürüdü.

Gölbaşı ilçesinde öğleden sonra etkili olan dolu ilçeyi beyaza bürüdü. Nisan ayında yağan dolu ilçede kış aylarını aratmadı. Dolu ile birlikte sokakta kısa süreli taşkın yaşandı. Kentin beyaza büründüğü dolu yağışını balkonlardan ve pencerelerden izleyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı kenti beyaza bürürken, ağaçların çiçekleri ve yaprakları döküldü.

Kentin yüksek yerlerinde bulunan cadde ve sokaklar, çatılar beyaza bürünürken, Gölbaşı gölleri civarında ise karla karışık yağmur yağdı.

Kaynak: İHA