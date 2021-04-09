İlçeye uyuşturucu sokmak isteyenlere polis baskını: 2 kişi tutuklandı
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İlçeye uyuşturucu sokmak isteyenlere polis baskını: 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İlçeye uyuşturucu sokmak isteyenlere polis baskını: 2 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesine uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.

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Sakarya'nın Karasu ilçesine uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 3 kişi polis ekiplerince yakalandı. Yapılan aramada ise bir adet ruhsatsız tabanca, 1 kilo 800 gram kubar esrar maddesi ve 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesine uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 1'i kadın toplam 3 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması neticesinde yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 kilo 800 gram kubar esrar maddesi ve 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şahıslarda H.A. ve O.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.G. ise serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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