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Kemaliye, Güncel

İlçeye inen dağ keçilerini görüntüledi, sözleri gülümsetti

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde koronavirüs salgını ile insanların evlerine çekilmesiyle birlikte dağ keçileri ilçe yakınlarına kadar indi.

31.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:09
İlçeye inen dağ keçilerini görüntüledi, sözleri gülümsetti

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde koronavirüs salgını ile insanların evlerine çekilmesiyle birlikte dağ keçileri ilçe yakınlarına kadar indi. Rehber ve fotoğrafçı Şevket Gültekin ilçeye inen dağ keçilerini görüntüledi, sözleri ise izleyenleri gülümsetti.

Doğasıyla tanınan Kemaliye'de yaşayanlar, yetkililerin 'evde kal' çağrılarına uyarak sokağa çıkmamaya başladı. Bunun üzerine ilçede sokaklar sessizleşirken, dağ keçileri de bölgeye yakın alanlara indi. Sosyal hayatın kısıtlandığı ilçede vatandaşlar, camlarından yaban hayatını izlemeye başladı. Bu sırada bölgede tur rehberliği ve fotoğrafçılık yapan Şevket Gültekin, Şırzı Köprüsü yakınlarında dağ keçisi sürüsüne rastladı. Ağaçlara tırmanan keçileri görüntülerken hayvanlara seslenen Gültekin, "İn aşağı yavrum, düşeceksin, ne işin var senin ağaçta. Yavrum, koçum ağaçların başında ne işiniz var sizin, kime diyorum, gelin fotoğrafınızı çekeyim" dedi. Güntekin'in hayvanlara seslenişi ise izleyenleri gülümsetti. Bir süre daha ağaçların üzerinde beslenen keçi sürüsü, daha sonra gözden kayboldu.


Kaynak: DHA

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