İlçenin Yıkılacak İlkokulun Yerine Modern Bir Okul Yapılacak

Batman'ın Sason ilçesinde 1934 yılında yapılan ilçenin ilk ilkokulu olan Yunus Emre ilkokulu yıkılarak, yerine daha modern bir okul inşa edilecek.

İlçe Kaymakamı Ökkeş Beyaz, 400 öğrencinin eğitim gördüğü 84 yıllık binanın yerine daha modern bir bina inşa edeceklerini söyledi.

Sason merkezde yapılacak olan ve ihale aşaması tamamlanarak yıkımına başlanan 16 derslikli Yunus Emre ilkokulunun 2019 yılı sonunda tamamlanmasını planlandığını aktaran Kaymakam Beyaz, "Öğrencilerimiz artık daha modern bir binada eğitimlerini sürdürecek. Yeni binada dersliklerin yanı sıra kütüphane, konferans salonu ve laboratuvar olacak." dedi.