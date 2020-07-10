İlçenin tarihini anlatan figürleri okul duvarlarına resmediyorlar Hatay'ın Erzin ilçesinde resim tutkunu iki kadın, okul duvarlarına kentin tarihi geçmişini anlatan figürleri resmediyor.

Hatay'ın Erzin ilçesinde resim tutkunu iki kadın, okul duvarlarına kentin tarihi geçmişini anlatan figürleri resmediyor.

Erzin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde usta öğretici olarak görev yapan Sema Karaduman ve Retibe Karakurum, ilçedeki okul duvarlarını resimle buluşturmaya karar verdi.

Fırça ve boyalarıyla okul okul gezen iki kadın, ilçenin tarihini anlatan İssos harabeleri, tarihi su değirmenleri ve tarihi tren garını okul duvarlarına resmediyor.

Duvarları sanatla buluşturan kadınlar, aynı zamanda ilçenin tanınırlığına da katkı sağlıyor.

Usta öğretici Sema Karaduman, AA muhabirine, resim yapmayı çok sevdiğini söyledi.

Resim yapmanın kendisi için büyük bir tutku olduğunu anlatan Karaduman, "Yaklaşık 20 gündür çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Resimlerimize özellikle tarihi olayları yansıtıyoruz. İlçemizde büyük savaşlar yapılmıştır, bu savaşları anlatan figürleri okulumuz duvarına işledik." dedi.

Rebite Karakurum da özellikle 150 yıl önce ilçede kullanılan ve hala bir bölümü bulunan tarihi su değirmenlerini duvarlara resmettiklerini belirtti.

Duvardaki resimleri görenlerin şaşırdığını ifade eden Karakurum, "Vatandaşlarımız hem tarihi bir yolculuk yapıyor hem de ilçemizin tarihi değerlerini anlıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA