İlçenin içme suyunu besleyen göletlerde sular çekilmeye başladı

Karabük'ün Eflani ilçesinin içme suyunu karşılayan Ortakçı göletinin suyu, kurak geçen son günlerde 20 metre çekildi.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kuraklık nedeniyle Karabük'ün en çok yağış alan Eflani ilçesinde 6 aydır yağış olmaması sonucu ilçede bulunan göletlerde sular çekilmeye başladı.

İlçenin büyük oranda içme suyunu karşılayan Ortakçı göletinde suyun 20 metre çekilmesi ilçede tedirginliğe yol açarken, Belediye ise önlemlerini arttırdı.

Haziran ayından bu tarafa ilçenin yağış almadığını söyleyen Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, tedirgin olduklarını belirtti.

Karabük'ün normalde yoğun yağış alan bir ilçesi olmalarına rağmen hiç yağış alamadıklarını ifade eden Başkan Ertuğrul, "İlçemizde yüksek dağlar olmadığı için yazın sadece bu göletlerden ihtiyaç karşılıyoruz. Tedirgin olmaya başladık. Göletlerde çekilme böyle devam ederse kuraklıkla karşı karşıya kalacağız. Bunla ilgili ciddi önlemler almaya başladık. İlçede su borularında kaçaklar mevcuttu ve bunların peşine düşerek 2 aydır tamirini yapıp su sarfiyatını en aza düşürüyoruz. İlçemizde günlük bin ton civarında su sarfiyatı varken bunu şu an 400'e kadar düşürdük, hedefimiz ise 250 tona kadar düşürmek. Bir diğer önlemimiz ise Bostancılar göletinde atıl vaziyette 30 yıl önce kurulmuş bir atıl vaziyette arıtma tesisimiz vardı. Burayı yenileyerek ikinci bir su kaynağı yapmak için uğraşıyoruz" dedi.

Ertuğrul, küresel ısınmadan kaynaklanan kuraklık ve buna bağlı çekilmenin söz konusu olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Bunun yanında bilinçsiz su kullanımı ve aşırı sarfiyat söz konusu. Bunlarda bir ilahi ikaz diye düşünüyorum ve ders çıkararak elimizdeki kıt kaynakları verimli kullanmak durumundayız" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı