İlçenin en büyük sosyal mekânı sosyal mesafe kuralına uyuyor Muş'un Malazgirt ilçesinde havaların iyice ısınmasıyla birlikte vatandaşların rağbet gösterdiği Ahmed-i Hani Kültür Parkı, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yeşillikler içindeki bahçesinde müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Muş'un Malazgirt ilçesinde havaların iyice ısınmasıyla birlikte vatandaşların rağbet gösterdiği Ahmed-i Hani Kültür Parkı, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yeşillikler içindeki bahçesinde müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Pandemi sonrası yapılan sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Malazgirtli vatandaşlar keyifli vakit geçirmek için Ahmed-i Hani Kültür Parkını tercih ediyor. İlçe halkına birçok seçenek sunan Ahmed-i Hani Kültür Parkı, çocuklarıyla gelen aileleri de dinlendirmek ve daha iyi hizmet verebilmek adına özel oyun alanıyla müşterilerinin memnuniyetini kazanıyor.

Ahmed-i Hani Kültür Parkı işletmecisi Bakı Şancı, parkın pandemi süreci boyunca sosyal mesafe kuralına uyularak hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, "Tüm elamanlarımız kesinlikle maskelerini takıyor. Her masa için bir tane eleman görevlendiriyoruz. Pandemi süreci boyunca müşteri memnuniyetini ve sağlığını her şeyin üzerinde tutmak birinci vazifemiz. Pandemi süresince ve daha sonraki süreçlerde bile aynı titizlik ve hizmet anlayışıyla konuklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız yanlarına çocuklarını da alarak buraya gelip dinlenme fırsatı buluyorlar" dedi.

Ahmed-i Hani Kültür Parkında dinlenmek için gelen vatandaşlar ise "Malazgirt ilçesinde böyle sosyal bir mekanın olması çok güzel. Pandemi süresinde evlerimizde sıkılınca gelip burada dinlenme fırsatı bulabiliyoruz. Dostlarımızla ve aile bireylerimizle gelip bu temiz ortamda hoşça vakit geçirebiliyoruz" ifadelerini kullandılar. - MUŞ

Kaynak: İHA