İlçemize Kazandırılan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlçemize Kazandırılan

İlçemize Kazandırılan
Habermetre - Haberler | Toplum

İlçemize Kazandırılan "Küçükelmalı Ekoturizm ve Eğitim Kampı" Çok Yakında Öğrencilerimizin ve Doğa Severlerin Hizmetine SunulacakDaha önce İzci Kampı olarak da kullanılan Küçükelmalı Köyü Eski Köy Okulunda yapılan çalışmalarda sona gelindi.

İlçemize Kazandırılan "Küçükelmalı Ekoturizm ve Eğitim Kampı" Çok Yakında Öğrencilerimizin ve Doğa Severlerin Hizmetine SunulacakDaha önce İzci Kampı olarak da kullanılan Küçükelmalı Köyü Eski Köy Okulunda yapılan çalışmalarda sona gelindi. Pazaryeri Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan proje ile bir çok kurum ve kişinin desteğiyle yapılan 'Küçükelmalı Ekoturizm ve Eğitim Kampı ' çok yakında öğrencilerimizin ve doğa severlerin hizmetinde olacak. Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın yanında toplamda 7 dönüm arazi üzerinde iki bağımsız bölümden oluşan Kamp Merkezimizin bir bölümünde 24 kişiye kadar gruplar, bir bölümünde ise 4 kişilik 2 aile aynı anda konaklayabilecek.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Fahrettin Koca Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müslüm Gürses İbrahim Selim Selin Şekerci İbrahim Tatlıses
Spor Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İlçemize Kazandırılan - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 11:23:07. #1.16#

title