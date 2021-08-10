İlçemizden Bir Firma Orman Yangınlarının Devam Ettiği Antalya'nın Manavgat İlçesine Yardım Tırı Gönderdi.

İlçemizden Bir Firma Orman Yangınlarının Devam Ettiği Antalya'nın Manavgat İlçesine Yardım Tırı Gönderdi. İlçemizden bir firma orman yangınlarının devam ettiği Antalya'nın Manavgat ilçesine YARDIM TIRI gönderdi. Kaymakamımız Sayın ŞEN ile Belediye Başkanı Sayın ÜÇOK Manavgatlı vatandaşların yanında olduklarını belirterek, yaraların sarılması için desteklerin süreceğini ifade etti.

Kaynak: Habermetre