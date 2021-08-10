İlçemizden Bir Firma Orman Yangınlarının Devam Ettiği Antalya'nın Manavgat İlçesine Yardım Tırı Gönderdi.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlçemizden Bir Firma Orman Yangınlarının Devam Ettiği Antalya'nın Manavgat İlçesine Yardım Tırı Gönderdi.

İlçemizden Bir Firma Orman Yangınlarının Devam Ettiği Antalya'nın Manavgat İlçesine Yardım Tırı Gönderdi.
Habermetre - Haberler | Toplum

İlçemizden Bir Firma Orman Yangınlarının Devam Ettiği Antalya'nın Manavgat İlçesine Yardım Tırı Gönderdi. İlçemizden bir firma orman yangınlarının devam ettiği Antalya'nın Manavgat ilçesine YARDIM TIRI gönderdi. Kaymakamımız Sayın ŞEN ile Belediye Başkanı Sayın ÜÇOK Manavgatlı vatandaşların yanında olduklarını belirterek, yaraların sarılması için desteklerin süreceğini ifade etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Tanju Özcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Yonca Evcimik Şahan Gökbakar Seren Serengil
Spor Merve Çoban Burak Yılmaz Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İlçemizden Bir Firma Orman Yangınlarının Devam Ettiği Antalya'nın Manavgat İlçesine Yardım Tırı Gönderdi. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 18:36:35. #1.14#

title