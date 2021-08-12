İLÇEMİZDEKİ YEŞİL ALANLAR VE PARKLAR HER DAİM BAKIMLI 12 2021, 15: 00

Belediyemiz Park ve Bahçeler birimi ekipleri yeşil alanlardaki bakım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyemiz Park ve Bahçeler birimi ekipleri yeşil alanlardaki bakım çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerimiz, ilçemizde bulunan yeşil alanlarda; yabani ot temizleme, form budamaları ve çiçek bakımlarını sürdürüyor. Yaz mevsimi ile birlikte vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak kullanılan parklar ve yeşil alanların, her daim yeşil ve bakımlı bir görünüme sahip olması için çalışmalarımız devam edecek.

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Belediyemiz Park ve Bahçeler birimi ekipleri yeşil alanlardaki bakım çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerimiz, ilçemizde bulunan yeşil alanlarda; yabani ot temizleme, form budamaları ve çiçek bakımlarını sürdürüyor. Yaz mevsimi ile birlikte vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak kullanılan parklar ve yeşil alanların, her daim yeşil ve bakımlı bir görünüme sahip olması için çalışmalarımız devam edecek.

Kaynak: Habermetre