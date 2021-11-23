İlçemizdeki Muhtarlara Afet Farkındalık Eğitimi Verildi

ŞANLIURFA (Habermetre) - İlçemizdeki Muhtarlara Afet Farkındalık Eğitimi Verildiİçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ( Afad ) 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi ile birlikte, Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce ilçemizdeki muhtarlar ve azalara "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi. Kaymakamlık Konferans Salonunda düzenlenen afet farkındalık eğitimine; Kaymakamımız Sayın Önder Çengel, Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde görevli İbrahim Halil İrcan, kurum müdür ve amirleriyle mahalle muhtarları katıldı. Toplantı açılışının ardında katılımcılara "Depremin İlk 6 saati Bir Hayat Meselesi" adlı video izletildi. Video gösteriminin ardından muhtarlara ve azalara, Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli tarafından "Afet Farkındalık Eğitimi" sunumu yapıldı. Kaymakamımız Önder Çengel, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeline, katılımlarından dolayı muhtarlara ve azalara teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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