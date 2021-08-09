İLÇEMİZDEKİ ANITLARDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR 09 2021, 17: 09

İlçemizdeki anıtlar ve heykeller hava şartlarından kaynaklanan yıpranmalar ve renk değişikliği nedeniyle Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bakıma alınarak boyanıyor.

İlçemizdeki anıtlar ve heykeller hava şartlarından kaynaklanan yıpranmalar ve renk değişikliği nedeniyle Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bakıma alınarak boyanıyor. Zamanla aşınan yüzey ve dış etkenlerden kaynaklı hasarlar da yapılan çalışmalarla gideriliyor. Sırasıyla yüzey temizleme, korozyonların kazınması, onarma, koruyucu ve boya çalışmalarının gerçekleştiği heykeller yeni görünümüne kavuşturulmaya devam ediyor.

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İlçemizdeki anıtlar ve heykeller hava şartlarından kaynaklanan yıpranmalar ve renk değişikliği nedeniyle Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bakıma alınarak boyanıyor. Zamanla aşınan yüzey ve dış etkenlerden kaynaklı hasarlar da yapılan çalışmalarla gideriliyor. Sırasıyla yüzey temizleme, korozyonların kazınması, onarma, koruyucu ve boya çalışmalarının gerçekleştiği heykeller yeni görünümüne kavuşturulmaya devam ediyor.

Kaynak: Habermetre