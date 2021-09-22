İLÇEMİZDEKİ ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 22 2021, 17: 00

Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Ekiplerinin ilçe genelinde başlattığı altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İlçemizin sağlam ve sağlıklı bir altyapıya sahip olabilmesi için ekiplerimiz tarafından ihtiyaç görülen noktalarda gerçekleştirilen yeni kanalizasyon hattı yapım çalışmaları devam ederken su ve kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızalar da süratle gideriliyor. Devam eden çalışmalar kapsamında ayrıca yağmur suyu ızgara montajı yapılırken mevsim itibari ile yağışlar öncesinde yağmur suyu ızgaraları da temizleniyor. Ekiplerimiz altyapıda çeşitli nedenlerle meydana gelen arızalardan vatandaşlarımızın etkilenmemeleri amacıyla çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız olarak sürdürüyor.

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Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Ekiplerinin ilçe genelinde başlattığı altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İlçemizin sağlam ve sağlıklı bir altyapıya sahip olabilmesi için ekiplerimiz tarafından ihtiyaç görülen noktalarda gerçekleştirilen yeni kanalizasyon hattı yapım çalışmaları devam ederken su ve kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızalar da süratle gideriliyor. Devam eden çalışmalar kapsamında ayrıca yağmur suyu ızgara montajı yapılırken mevsim itibari ile yağışlar öncesinde yağmur suyu ızgaraları da temizleniyor. Ekiplerimiz altyapıda çeşitli nedenlerle meydana gelen arızalardan vatandaşlarımızın etkilenmemeleri amacıyla çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız olarak sürdürüyor.

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