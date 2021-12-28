ISPARTA (Habermetre) - İlçemizde Turizm Toplantısı Yapıldı. Isparta Valiliği himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Isparta turizm potansiyelinin tanıtılması çalışmaları devam ediyor. Tüm dünyada ve ülkemizde önemli bir ekonomik faaliyet konusu olan turizm hareketlerinden Isparta ilinin daha fazla pay almasını sağlamak üzere ilin tüm destinasyonlarının tanıtımı için bütünleşik bir iletişim stratejisi oluşturulması, tüm paydaşların katılımıyla sürdürülebilir bir işbirliği geliştirilmesi, markalaşma ve iletişim süreçlerinin güçlendirilmesi ve destinasyonun dijital dünyada görünür kılınması gibi hedefler doğrultusunda bir toplantı gerçekleştirildi. Eğirdir Nafiz Yürekli Uygulama Oteli Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Isparta Vali Yardımcısı Ayşe KARACA, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali GÖÇER, Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Bakanlık Belgeli Konaklama Tesisi ve Belediye Belgeli Konaklama Tesisi yetkilileri katıldı. Toplantının amacı Isparta turizminin gelişiminde, Göller Bölgesinin İncisi Eğirdir'in ve yaklaşan kış sezonu sebebiyle Davraz Kayak Merkezi tanıtımının görüşülmesi ve bunun yanında Belediye Belgeli Konaklama Tesislerinin Basit Konaklama Tesisi Belgesi almaları ile ilgili bilgilendirme ile daha etkin ve güçlü bir şekilde Isparta turizm potansiyelinin tanıtılması için yapılacak çalışmaların belirlenmesi. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin izlenmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

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