İlçemizde Kurban Bayramı Programı
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İlçemizde Kurban Bayramı Programı

İlçemizde Kurban Bayramı Programı
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İlçemizde Kurban Bayramı ProgramıEğirdir Kaymakamlığı tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen 'Bayramlaşma' bu yıl pandemi tedbirleri çerçevesinde Yazla Öğretmenevi Bahçesinde yapıldı.

İlçemizde Kurban Bayramı ProgramıEğirdir Kaymakamlığı tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen 'Bayramlaşma' bu yıl pandemi tedbirleri çerçevesinde Yazla Öğretmenevi Bahçesinde yapıldı. Eğirdir Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen Kurban Bayramı Bayramlaşma törenine Kaymakam Adem Çelik, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkanı Veli Gök'ün yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlarımız katıldı. Kaymakam Çelik ve beraberindekiler daha sonra Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında Eğirdir Huzurevi Müdürlüğünde kalan vatandaşlarımızla bir araya geldi. Tüm Huzurevi sakinleri ile tek tek ilgilenerek bayramlarını kutlayan Kaymakam Çelik, görevli personellere de kolaylıklar dileyerek hayırlı bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. Daha sonra Kaymakam Adem Çelik ve eşi Ayşe Çelik Hanımefendi, Kurban Bayramı münasebetiyle, ilçemizde Barla ve Sevinçbey Köylerinde ikamet eden şehit ailelerini, evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Şehit aileleri ile sohbet ederek yakın ilgi gösteren Kaymakam Çelik, "Dini bayramlarımızda vatanımızın ve milletimizin istiklali ve istikbali için toprağa düşmüş aziz şehitlerimizin ailelerini ziyaret ederek gönüllerini almaya çalışıyoruz. Bu Kurban Bayramımızda da bu anlamlı geleneğimizi devam ettirerek şehit yakınlarımızı bu özel günde yalnız bırakmamaya çalıştık. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerimize sabır ve metanet diliyorum. Aynı zamanda tüm gazilerimize ve Şehit ailelerine sağlıklı ve uzun ömürler, nice bayramlar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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