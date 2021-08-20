İlçemizde Koronavirüs Tedbirleri Denetimleri Devam Ediyor

İlçemizde Koronavirüs Tedbirleri Denetimleri Devam Ediyor"Sağlık İçin Hepimiz İçin" özdeyişiyle Türkiye genelinde eş zamanlı olarak geniş kapsamlı düzenlenen Koronavirüs denetimleri Kaymakamımız Sayın Adem ÇELİK koordinasyonunda, Belediye Başkanımız Veli GÖK, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan ZARİF...

İlçemizde Koronavirüs Tedbirleri Denetimleri Devam Ediyor"Sağlık İçin Hepimiz İçin" özdeyişiyle Türkiye genelinde eş zamanlı olarak geniş kapsamlı düzenlenen Koronavirüs denetimleri Kaymakamımız Sayın Adem ÇELİK koordinasyonunda, Belediye Başkanımız Veli GÖK, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan ZARİF ve kolluk kuvvetlerinin de katılımıyla devam ediyor. Denetimler esnasında çay bahçesindeki bulunan vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan Kaymakam ÇELİK, vatandaşlarımızın kurallara uymalarından duyduğu memnuniyeti dillendirdi. ?Denetimler aralıksız devam edecek.

Kaynak: Habermetre