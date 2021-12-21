İLÇEMİZDE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İlçemizde başlayan kar yağışı ile birlikte, Karla Mücadele ekiplerimiz seferber oldu.

İlçemizde akşamdan beri etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte Belediyemiz Karla Mücadele ekipleri, mahalle yollarının kapanmaması ve ulaşımın rahatlıkla sağlanabilmesi için seferber olmuş durumda.

Aralıksız bir şekilde gece gündüz çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz, öncelik arz eden yoğun yaşam alanlarında ve mahalle yollarında eş zamanlı olarak karla mücadele çalışmaları yürütüyor.

Program kapsamında devam edecek çalışmalar hakkında bilgi veren Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürü, Murat Kaya "Bilindiği üzere ilçemizde kar yağışı yoğun olmaktadır. Biz de belediye olarak her an müdahale etmek üzere hazır beklemekteyiz. İlk kar yağışı ile birlikte seferber olan ekiplerimiz, yoğun yaşam alanları başta olmak üzere, Mahalle yolları ve çarşı merkezinde hummalı çalışmalar yürüttü. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte ekiplerimiz mahalle yollarında vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için çalışmalarına başlamış bulunmakta. Program dahilinde çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecektir" dedi.

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