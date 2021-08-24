İlçemizde İlk Kez Askan Marka Nohut'un Hasadı Yapıldı.

İlçemizde İlk Kez Askan Marka Nohut'un Hasadı Yapıldı. İlçemizde, Sivas İl Tarım Müdürlüğü tarafından proje edilen, Gürün'de ilk defa ekimi yapılan 1500 dönümlük Askan Marka Nohutun hasadına başlandı. Hasat programına TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sayın İsmet YILMAZ, Ak Parti Sivas Milletvekili Sayın Habip SOLUK, Sivas Vali Yardımcısı Sayın Abdullah Seçkin KOÇAK, Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Seyit YILDIZ ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: Habermetre