İlçemizde "Geleceğe Nefes Fidan Dikim Etkinliği" Gerçekleştirildi

Beypazarı'nda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 11 Kasım'da kutlanan ' Milli Ağaçlandırma Günü'nde " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" projesi kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi, ağaç fidanları toprak ve su ile buluşturularak kutlandı. Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğünce Kızılbayır mevkisinde, Jandarma Komutanlığı tarafından da Acısu Mahallesi yakınlarındaki hatıra ormanında fidan dikme etkinliklerine Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, Kaymakam Refiki Sayın Bilal GÖKSUN, Belediye başkanı Sayın Tuncer KAPLAN, Cumhuriyet başsavcısı Sayın Mustafa BÜYÜKBAŞ, Emniyet Müdürü Sayın Metin DEMİRCİ, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sayın Haluk Muharrem UZUN, Siyasi Parti temsilcileri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, "Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında biz de Beypazarı'nda bu kampanyaya destek vermek amacıyla fidan dikmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Hepimizin bildiği gibi ağaç dikmenin çevre üzerine son derece olumlu katkıları bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi ağaçların hava kirliliğini azaltmasıdır. Aynı zamanda erozyon kontrolü, toprak kaymasını önleme gibi sayısız yararları vardır. " diye konuştu. Etkinliğe katılımdan dolayı teşekkür eden Kaymakamımız, "Özellikle çocuklarımıza, gençlerimize çevre ve doğa bilincini aşılamak için bu gibi faaliyetlerin çok önemli olduğunu belirterek, etkinliğe katılan çocuklarımız belki de bugün toprağa ilk fidanlarını diktiler, ancak bu bilinci daima taşıyacakları için son fidanları olmayacağına ve yaşadıkları yerleri ağaçlandırarak doğanın en yakın dostu kalacaklarına eminim" dedi.

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