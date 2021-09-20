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İlçemizde Gaziler Günü Kutlandı

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İlçemizde Gaziler Günü Kutlandı

İlçemizde Gaziler Günü KutlandıKaymakamımız Sayın Halil YAZICI, 19 Eylül Gaziler Günü programı kapsamında İlçemiz Şehitlik Anıtına çelenk sundu.

İlçemizde Gaziler Günü KutlandıKaymakamımız Sayın Halil YAZICI, 19 Eylül Gaziler Günü programı kapsamında İlçemiz Şehitlik Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ile sona erdi. Daha sonra Sayın Kaymakamımız, Gazilerimizle Gökpınar Gölünde akşam yemeğinde bir araya geldi. Gazilerimizle ve aileleriyle tek tek ilgilenen Sayın Kaymakamımız, Gazilerimize, Valimiz Sayın Salih AYHAN'ın hediyelerini taktim etti.

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