İlçemizde Bisiklet Turu Etkinliği Düzenlendi

İlçemizde Bisiklet Turu Etkinliği DüzenlendiBayramiç Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilçemizdeki motorsiklet kazalarının önüne geçmek, kask takmanın önemini vurgulamak ve gençlerimize motorsiklet yerine bisiklet kullanmalarını teşvik etmek için öğretmenlerimizin...