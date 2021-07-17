İlçemizde Bayramlaşma Programı Düzenlendi
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İlçemizde Bayramlaşma Programı Düzenlendi

İlçemizde Bayramlaşma Programı Düzenlendi
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İlçemizde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

İlçemizde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Kaymakamlık Protokol Salonu'nda gerçekleştirilen programa Kaymakamımız ve Erciş Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, İlçe Cumhuriyet Başsavcı Vekili Doğanay Gözüm, ilçemizdeki kurum amirleri, STK temsilcileri, askeri erkan ile mahalle muhtarları katıldı. Programda Kaymakamımız, katılımcıların ve ilçe halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlayarak, vatandaşlarımızın aileleri ve sevdikleriyle kazasız, belasız bir bayram geçirmesi dileklerini iletti. Program, katılımcılara yapılan ikramın ve karşılıklı bayramlaşmanın ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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