İlçemizde Asfaltlama Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor 29 Haziran 2021, 21: 24

İlçemizde ihtiyaç görülen cadde ve sokaklarda asfaltlama ve bölgesel asfaltlama ile yol düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İlçemizde ihtiyaç görülen cadde ve sokaklarda asfaltlama ve bölgesel asfaltlama ile yol düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü yol düzenleme ve güzelleştirme çalışmaları kapsamında son olarak yeni sanayi bölgesindeki asfaltlama çalışmalarına hız verdi. Mevsimsel olarak gerçekleşen sıcak ve soğuk hava değişimleri, yağışlar ve tonajlı araç geçişleri ile bozularak deforme olan yeni sanayi sokakları altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfaltla buluşturularak yeniden düzenleniyor. Serilen sıfır asfaltla birlikte söz konusu cadde ve sokaklar daha kullanışlı ve modern bir görünüme kavuşurken, araç sürücüleri yapılan çalışma nedeniyle Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

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İlçemizde ihtiyaç görülen cadde ve sokaklarda asfaltlama ve bölgesel asfaltlama ile yol düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü yol düzenleme ve güzelleştirme çalışmaları kapsamında son olarak yeni sanayi bölgesindeki asfaltlama çalışmalarına hız verdi. Mevsimsel olarak gerçekleşen sıcak ve soğuk hava değişimleri, yağışlar ve tonajlı araç geçişleri ile bozularak deforme olan yeni sanayi sokakları altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfaltla buluşturularak yeniden düzenleniyor. Serilen sıfır asfaltla birlikte söz konusu cadde ve sokaklar daha kullanışlı ve modern bir görünüme kavuşurken, araç sürücüleri yapılan çalışma nedeniyle Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre