İlçemizde Afad Eğitim Semineri Yapıldı

İLÇEMİZDE AFAD EĞİTİM SEMİNERİ YAPILDIİlçemiz Halk Eğitim Merkezi konferans Salonunda Yapılan Afad Eğitim semineri ; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga BEKLER tarafından verilmiştir.

İLÇEMİZDE AFAD EĞİTİM SEMİNERİ YAPILDIİlçemiz Halk Eğitim Merkezi konferans Salonunda Yapılan Afad Eğitim semineri ; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga BEKLER tarafından verilmiştir. Seminer ilçemizde bulunan tüm kurum personellerinin Covid-19 tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurullarına uymaları ile birlikte 3 oturum halinde gerçekleştirilmişltir.

Kaynak: Habermetre