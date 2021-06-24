İlçemizde Afad Eğitim Semineri Yapıldı
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İlçemizde Afad Eğitim Semineri Yapıldı

İlçemizde Afad Eğitim Semineri Yapıldı
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İLÇEMİZDE AFAD EĞİTİM SEMİNERİ YAPILDIİlçemiz Halk Eğitim Merkezi konferans Salonunda Yapılan Afad Eğitim semineri ; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga BEKLER tarafından verilmiştir.

İLÇEMİZDE AFAD EĞİTİM SEMİNERİ YAPILDIİlçemiz Halk Eğitim Merkezi konferans Salonunda Yapılan Afad Eğitim semineri ; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga BEKLER tarafından verilmiştir. Seminer ilçemizde bulunan tüm kurum personellerinin Covid-19 tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurullarına uymaları ile birlikte 3 oturum halinde gerçekleştirilmişltir.

Kaynak: Habermetre

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